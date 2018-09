25. September 2018, 18:52 Uhr Korea Weißes Haus und Blaues Haus eng beisammen

Die USA setzen vor dem zweiten Gipfel mit Kim auf Südkoreas Hilfe. Sie wollen ihn zur Abrüstung bewegen.

Von Christoph Neidhart , Tokio

US-Präsident Donald Trump will sich auf die Hilfe des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in stützen, wenn er seinen zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un plant. Darauf einigten sich die beiden bei ihrem Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Montagabend. Trump hatte schon vor dem Treffen mit Moon erklärt, er werde sich "in nicht ferner Zukunft zu einem zweiten Gipfel" mit Kim treffen.

Moon berichtete Trump von seinem Besuch in Pjöngjang vorige Woche und bestätigte ihm, dass Kim bereit sei, die Atomanlage Yongbyon endgültig abzubauen. Der südkoreanische Präsident soll Trump außerdem neue Vorschläge Kims überbracht haben, wie ein Sprecher des Blauen Hauses bekannt gab, seines Amtssitzes. Details dazu wurden nicht bekannt. Die zwei Präsidenten diskutierten überdies Möglichkeiten, wie sie Nordkorea für seine bisherigen Abrüstungsschritte belohnen und zur Denuklearisierung ermutigen könnten. So wollen sie Kim "aufzeigen, welcher hellen Zukunft sich Nordkorea erfreuen" werde, wenn es komplett nuklear abrüste, so das Blaue Haus.

Als mögliches Beispiel eines solchen Entgegenkommens wird über ein formelles Statement gesprochen, mit dem der Koreakrieg für beendet erklärt würde. Damit würde Washington Pjöngjang implizit Sicherheitsgarantien gewähren, zudem wäre eine solche Erklärung eine Vorstufe zu einem definitiven Friedensvertrag.

Die Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea will Trump vorerst nicht aufheben. Obwohl Moon eine Unternehmer-Delegation mit nach Pjöngjang nahm, stimmt er dem zu. Seine Vermittlerrolle erlaubt ihm nichts anderes; sie ist eine heikle Gratwanderung zwischen Trump und Kim.

Die Entspannung zwischen den USA und Nordkorea geriet im Sommer ins Stocken. Die USA warfen Nordkorea vor, es halte sich nicht an die Vereinbarung des Gipfels von Singapur, wo Kim Trump die vollständige Denuklearisierung zugesagt habe. Pjöngjang seinerseits beanstandet, Washington habe seine feindliche Haltung Nordkorea gegenüber nicht verändert, obwohl es einseitige Zugeständnisse gemacht habe. Moon hatte es sich zum Ziel gesetzt, den Prozess wieder anzuschieben. Das scheint ihm gelungen zu sein.

Während ihres Treffens unterzeichneten Moon und Trump außerdem eine Revision des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und den USA. Trump behauptete, das bisherige Abkommen hätte Amerika benachteiligt. Nach der neuen Version darf Washington bis 2041 an Zoll 25 Prozent auf südkoreanische Pickups schlagen, zudem können Amerikas Autobauer jährlich 50 000 Fahrzeuge nach Korea verkaufen, die Seouls Umweltstandards nicht genügen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Moon behauptete Trump, Seoul garantiere jeder amerikanischen Marke, sie könne künftig jährlich 50 000 Autos nach Südkorea verkaufen. Der US-Präsident behauptete vor der Presse, das sei keine Revision, sondern ein völlig neues Abkommen.