25. September 2018, 21:08 Uhr Korea und die USA Weißes Haus und Blaues Haus eng beisammen

Die USA setzen vor dem zweiten Gipfel mit Kim auf Südkoreas Hilfe. Sie wollen ihn zur Abrüstung bewegen.

Von Christoph Neidhart , Tokio

US-Präsident Donald Trump will sich auf die Hilfe des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in stützen, wenn er seinen zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un plant. Darauf einigten sich die beiden bei ihrem Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Montagabend. Trump hatte schon vor dem Treffen mit Moon erklärt, er werde sich "in nicht ferner Zukunft zu einem zweiten Gipfel" mit Kim treffen.

Moon berichtete Trump von seinem Besuch in Pjöngjang vorige Woche und bestätigte ihm, dass Kim ...