Südkoreas Präsident Moon Jae In will die militärische Pufferzone zwischen beiden koreanischen Staaten mit Hilfe der Vereinten Nationen in eine "internationale Friedenszone" verwandeln. Den Vorschlag machte Moon vor der UN-Vollversammlung Dienstagnacht in New York. Er äußerte die Hoffnung, dass eine solche Zone eingerichtet werden könne, sobald Nordkorea ernste Anstrengungen zur atomaren Abrüstung unternimmt. Die stark befestigte und zum großen Teil noch verminte demilitarisierten Zone (DMZ) trennt die Staaten seit Ende des Korea-Kriegs (1950-53) auf einer Breite von vier Kilometern und einer Länge von etwa 250 Kilometern. Südkorea würde etwa 15 Jahre brauchen, um die etwa 380 000 Anti-Personenminen in der DMZ zu beseitigen, so Moon.