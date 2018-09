17. September 2018, 18:59 Uhr Korea-Konflikt Vermitteln und Vertrauen schaffen

Kim Jong-un (links) und Moon Jae-in beim Treffen in Panmunjom im April.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in trifft an diesem Dienstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Gipfel in Pjöngjang. Er will dabei vor allem konkrete Abrüstungsschritte aushandeln.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Wenn an diesem Dienstagmorgen der südkoreanische Präsident Moon Jae-in in Pjöngjang eintrifft, hat er vor allem eines im Gepäck: die Hoffnung darauf, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un während des dritten innerkoreanischen Gipfels in diesem Jahr konkrete Abrüstungsschritte ankündigt. Diese möchte Moon Ende September der UN-Generalversammlung und US-Präsident Donald Trump präsentieren. Vorige Woche versicherte Kim einer südkoreanischen Delegation, er sei dazu bereit. "Doch Denuklearisierung kann nicht von Arbeitsgruppen verhandelt werden", sagte Moons Sprecher Im Jong-seok. Das sei Chefsache.

Trump und Kim betrachten Moon als Vermittler, so haben es beide jüngst gesagt. Kim Jong-hyung, ein Berater des südkoreanischen Sicherheitsrats, geht noch weiter: "Ich hoffe, Moon schlüpft in die Rolle eines Bürgen." Kim sagt, er traue Trump, das bedeute jedoch nicht, dass Pjöngjang den USA vertraue. Einerseits fühlen sich die Nordkoreaner seit dem Ende des Koreakriegs von Washington bedroht; über Jahrzehnte zeichnete ihre Propaganda die USA als Erzfeind. Die Propaganda verwies auf Vietnam, den Irak und Libyen, zumal der frühere Vizepräsident Dick Cheney und Trumps Sicherheitsberater John Bolton in der Vergangenheit den gewaltsamen Sturz der Kims gefordert haben. Aus Pjöngjang sehe es aus, als gäbe es in Washington zwei Regierungen: jene Trumps, die den Frieden mit Nordkorea suche, und jene der Hardliner, sagt Kim Hyun-wook von Südkoreas Diplomatenakademie. Und Pjöngjang habe auch wahrgenommen, wie sehr Trump innenpolitisch unter Druck stehe und dass sich die Machtverhältnisse mit dem Kongresswahlen im November verschieben könnten.

Trumps Schwierigkeiten eröffnen Kim aber auch eine Chance. Trump brauche einen Erfolg, mit dem er für die Republikaner Wahlkampf machen könne, so Kim vom südkoreanischen Sicherheitsrat. "Zudem will er den Nobelpreis." Falls Nordkorea jetzt konkrete Schritte anbiete, und seien es nur Teilschritte, dann komme Trump dem Land entgegen, zum Beispiel mit einer Friedenserklärung, bevor Nordkorea vollständig nuklear abgerüstet habe. Aus technischen Gründen dauert die Denuklearisierung ohnehin einige Jahre. Ein solcher Teilschritt könnte die Preisgabe einer Liste der Atomwaffen und Raketen mit technischen Daten sein; allerdings ohne Angaben, wo sie stationiert sind.

Jenseits der Nuklearfragen werden Moon und Kim ihren Entspannungskurs vorantreiben, der zuletzt mit der Eröffnung des gemeinsamen Verbindungsbüros in Kaesong vorige Woche ein großes Stück vorangekommen ist. Militärisch wird mit einer Vereinbarung zur Truppenreduktion entlang der innerkoreanischen Grenze gerechnet. Bei Kims wichtigstem Anliegen, einer Wirtschaftszusammenarbeit, wird der Gipfel allerdings nur theoretische Fortschritte bringen. Obwohl Nordkorea die Sanktionen bisher kaum spürt, zumindest in den Städten nicht, rechnen die Experten damit, dass sich der Druck vergrößert. Dennoch hat Pjöngjang, in der Annahme, mit dem Tauwetter verschwänden die Sanktionen, bisher keinerlei erkennbare Notmaßnahmen beispielsweise für einen Winter ohne Öl eingeleitet. Kim braucht ein baldiges Ende der Sanktionen und damit Wirtschaftswachstum zur Rechtfertigung seines Kurswechsels.

Anders als China und Russland, welche die Sanktionen im Stillen gelockert haben, wie berichtet wird, wagt Moon dies nicht. Zu groß ist Südkoreas Abhängigkeit von den USA. Dennoch bringt der Präsident eine Reihe südkoreanischer Unternehmer mit nach Pjöngjang. Sie sollen mit Pjöngjang schon heute für die Zeit gelockerter Sanktionen planen.

Kim Chang-su vom Verteidigungsinstitut in Seoul berichtet, im Blauen Haus, dem Sitz Präsident Moons, sei die Stimmung vor dem Gipfel "sehr positiv, fast euphorisch". Wenn alles nach Plan verlaufe, so Moons Sprecher Im, sei am Mittwoch mit einer gemeinsamen Erklärung zu rechnen.