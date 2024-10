Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat Südkorea vor einer „furchtbaren Katastrophe“ gewarnt, sollte es erneut Drohnen nach Nordkorea schicken. Das Verteidigungsministerium in Seoul reagierte darauf seinerseits mit einer Drohung: „Wir warnen ausdrücklich davor, dass der Tag, an dem Nordkorea der Sicherheit unseres Volkes Schaden zufügt, das Ende des nordkoreanischen Regimes sein wird“, heißt es in der Erklärung, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Zudem warf Südkorea Pjöngjang „scheinheiliges Verhalten“ vor. Am Samstag hatte Nordkorea behauptet, Südkorea habe vergangene Woche dreimal unbemannte Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern nach Pjöngjang entsandt. Der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Yong-hyun sagte laut Yonhap, er könne diese „nicht bestätigen“. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt deutlich erhöht.