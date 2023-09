In vielen Ländern protestieren Muslime gegen die Verbrennungen von Koran-Büchern in Schweden und Dänemark, hier im Juli in Libanon.

Die Regierung in Kopenhagen will auch die Beleidigung von Religionen unter Strafe stellen. Das ist nicht nur in Dänemark umstritten. Schweden strebt einen anderen Weg an, um die Provokationen zu unterbinden, die die islamische Welt erzürnen.