Der iranische Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat sich vehement über islamfeindliche Aktionen in Schweden beklagt. "Die schwedische Regierung sollte wissen, dass sie durch die Unterstützung des Verbrechers, der den Heiligen Koran verbrannt hat, in eine Schlacht gegen die muslimische Welt gezogen ist", teilte er auf Twitter mit. Im Irak protestierten Tausende Menschen gegen Koran-Verbrennungen in Schweden und Dänemark. Am Freitag hatte ein Mann vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen ein als Koran bezeichnetes Buch verbrannt. Am Donnerstag hatten Demonstranten in Stockholm ein als Koran bezeichnetes Buch getreten und beschädigt, ohne es anzuzünden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte wegen Sicherheitsbedenken eine Reise in den Irak praktisch in letzter Minute ab.