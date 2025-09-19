Zu den Lieblingsprojekten der österreichischen Konservativen gehört das Kopftuchverbot . Vergangene Woche war es wieder so weit. Da legte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) einen Gesetzesentwurf vor , demzufolge es Mädchen unter 14 untersagt werden soll, an Schulen ein Kopftuch zu tragen. Mädchen in diesem Alter durchliefen eine wichtige körperliche Entwicklungsphase, in der ihre Sichtbarkeit und Freiheit nicht eingeschränkt werden dürfe. Genau das passiere aber durch das „Kinderkopftuch“, das für Plakolm „ganz klar ein Zeichen von Unterdrückung“ darstelle. Wenn es nach der österreichischen Regierung geht, soll das Kopftuchverbot so durchgesetzt werden: Erst werden betroffene Mädchen und deren Eltern von der Schule angesprochen, in der zweiten Stufe wird die Schulbehörde eingeschaltet. Als letzte Maßnahme ist eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro für nicht kooperative Familien vorgesehen.

Ich bin grundsätzlich sehr für alle Maßnahmen, die der Gleichberechtigung junger Mädchen dienen. Ich finde es auch richtig, sich über das Vorhandensein von religiösen Symbolen in staatlichen Institutionen wie Schulen oder Gerichten Gedanken zu machen. Aber Familien zu kriminalisieren, in denen junge Mädchen Kopftuch tragen, ist in jeder Hinsicht fragwürdig.

Zum einen ist überhaupt nicht klar, welche Größenordnung das Phänomen überhaupt hat. Dazu vom ORF befragt, sagte Plakolm nur vage, man gehe davon aus, dass allein in Wien 12 000 minderjährige Mädchen Kopftuch trügen. Man habe aber keine Erhebungen durchgeführt, wie alt diese Mädchen im Einzelnen sind und ob sie womöglich von zu Hause genötigt würden, eine Kopfbedeckung zu tragen. Zum anderen entspricht es einem seltsamen Verständnis von Schulpädagogik, auf Äußerlichkeiten Einzelner mit Strafandrohungen zu reagieren. Die österreichische Bundesjugendvertretung, eine gesetzlich verankerte Interessenvertretung für junge Menschen, kritisierte dann auch, dass das Gesetz das Recht auf Selbstbestimmung und das Ausleben der eigenen Identität verletze.

Vor allem ist da aber die V-Frage: Wie verfassungskonform ist ein solches Gesetz? Mutmaßlich nicht sehr, denn auch in Österreich gilt die Religionsfreiheit. Bereits 2019 hatte die Regierung unter dem ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz versucht, ein Kopftuchverbot an Grundschulen durchzusetzen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hatte das Gesetz später für rechtswidrig erklärt. Denn es richte sich gegen eine bestimmte Gruppe und lasse andere religiöse Kopfbedeckungen außer Acht. Ein so einseitiges Verbot sei dazu angetan, muslimische Mädchen auszugrenzen und ihnen den Zugang zu Bildung zu erschweren.

Der Verfassungsrechtler Heinz Mayer ist sich, wie er österreichischen Medien sagte, ziemlich sicher, dass auch das Kopftuchverbot 2.0 vor Gericht durchfallen wird. Bleibt die Frage, warum die ÖVP immer wieder Vorhaben durchsetzen will, von denen anzunehmen ist, dass sie gegen Grundrechte verstoßen, und die auch sonst reine Symbolpolitik sind.

