Menschenrechte:"Es gibt viele Gründe, warum Frauen in Europa ein Kopftuch tragen"

Von Ronen Steinke, Berlin

Im Mai berichtete die Frankfurter Religionswissenschaftlerin Rabia Küçükşahin, 29, im Namen der Nichtregierungsorganisation "Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung" vor dem UN-Frauenrechtsausschuss in Genf über die Situation von Frauen mit Kopftuch in Deutschland. Mit dem Ergebnis, dass der Ausschuss die - unverbindliche - Aufforderung an Deutschland aussprach, die "Diskriminierung" zu beenden und Kopftücher im öffentlichen Dienst flächendeckend zuzulassen. Was lässt sich dazu in Frankreich und Großbritannien lernen?