Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Im Frühjahr hat die Berliner Bildungsverwaltung ein Rundschreiben an alle Schulen verschickt. Darin stand, dass in der Hauptstadt fortan auch Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten dürften. Das Neutralitätsgesetz, das Berlin bis zuletzt unter Missachtung aller höchstrichterlichen Urteile als Bollwerk gegen das muslimische Tuch in Stellung gebracht hatte, werde künftig nicht mehr "wortgetreu" angewandt.