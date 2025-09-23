Am späten Montagabend sind die Flughäfen in Kopenhagen und Oslo nach Drohnensichtungen für mehrere Stunden geschlossen worden. Zehntausende Passagiere saßen mehrere Stunden fest, da Flüge umgeleitet werden mussten. Nach Angaben der Kopenhagener Polizei waren in der Gegend zwei bis drei große Drohnen aufgefallen.

Mittlerweile wurden die Sperrungen aufgehoben. Es werde aber weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen Kopenhagen auf seiner Internetseite mit. Auch der Airport in Oslo gab in der Nacht bekannt, dass der Luftraum nun wieder geöffnet sei; ab dem Morgen solle der Betrieb normal weiterlaufen.

Wer die Fluggeräte gesteuert hat, ist bisher unklar. In Kopenhagen geht die Polizei davon aus, dass dies ein versierter Pilot getan haben müsse. Ein Verdächtiger sei jedoch noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Medienberichten ließ sie außerdem wissen, dass man mit den norwegischen Behörden zusammenarbeiten werde, um zu klären, ob zwischen den Drohnensichtungen ein Zusammenhang besteht.

Dänemarks Hauptstadtflughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den größten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in deutsche Städte.

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London-Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.