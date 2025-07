Nach den von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) deutlich verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen hat die Bundespolizei etwas mehr Menschen bei unerlaubten Einreisen aufgegriffen. Ein Asylgesuch stellten in den vier Wochen jedoch weniger Einreisende als im gleichen Zeitraum davor. Nach Dobrindts umstrittener Weisung vom 7. Mai können Grenzbeamte auch Asylsuchende zurückweisen. Laut Zahlen, mit denen Dobrindts Ministerium eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Clara Bünger beantwortete, registrierte die Bundespolizei vom 7. Mai bis zum 3. Juni 5179 irregulär Einreisende, 585 mehr als vom 9. April bis zum 6. Mai. 3110 Personen wies die Bundespolizei an den Landgrenzen zurück, 756 mehr als im Vergleichszeitraum davor. Nur 207 Menschen stellten an den Landgrenzen ein Asylgesuch, 101 weniger als im knappen Monat vor Dobrindts Erlass. Das waren weniger als drei Prozent der im gleichen Zeitraum vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt erfassten Asylgesuche – ein Hinweis darauf, dass die meisten Asylbewerber weiterhin unentdeckt über die Grenzen kommen. Die Abgeordnete Bünger kritisiert die Grenzkontrollen als „inhumane, unwirksame und rechtswidrige Symbolpolitik“ zum Schaden der EU.