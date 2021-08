Wer ins Restaurant oder ins Kino will, muss bisher Namen und Telefonnummer angeben. In Nordrhein-Westfalen soll das künftig nicht mehr gelten - trotz steigender Inzidenzen. Auch andere Bundesländer denken über einen Strategiewechsel nach.

Von Peter Burghardt, Claudia Henzler, Ekaterina Kel und Christian Wernicke

Das Düsseldorfer Gesundheitsministerium scheut große Worte. Eine "Wende" oder gar einen "Strategiewechsel" jedenfalls mag niemand im Haus von Minister Karl-Josef Laumann (CDU) erkennen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die nun im bevölkerungsstärksten Bundesland gilt: Seit Freitag müssen Besucher von Kneipen und Restaurants, von Sportveranstaltungen oder kleine Festen nicht länger ihre persönlichen Daten hinterlegen, um - wie bisher überall in Deutschland üblich - im Falle einer Corona-Infektion eines Tischnachbarn oder Vereinskameraden aufspürbar zu sein. Luca-App oder Zettelwirtschaft sind abgeschafft an Rhein und Ruhr - und das, obwohl NRW mit einer Wocheninzidenz von 108,4 auf 100 000 Einwohner am Dienstag eine fast doppelt so hohe Neuinfektionsrate meldete wie die Republik insgesamt.