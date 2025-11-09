Wenig Poesie oder Aufregendes lässt sich auf den ersten Blick mit den Aufgaben eines Konsulats verbinden. Diese diplomatische Einrichtung eines Staates in einer größeren Stadt eines anderen Landes hat vor allem die Aufgabe, die eigenen Landsleute zu betreuen. Das betrifft Pass- und Visa-Angelegenheiten ebenso wie die Beglaubigung von Dokumenten, Rechtsauskünfte allgemeiner Art oder die Mithilfe bei Wahlen. Auf den zweiten Blick können die Aufgaben von konsularischen Mitarbeitern weit über das Administrative hinausgehen. Das zeigt aktuell etwa die Angst des deutschen Verfassungsschutzes vor Spionage, sollte Iran tatsächlich in Bonn ein neues Konsulat eröffnen. Aber auch die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul 2018 macht deutlich, dass es in den diplomatischen Vertretungen manchmal versteckte, dunkle Nebenaufgaben gibt. Dennoch bleiben Konsulate die Orte von poetischer Überhöhung und Träumen – zumindest auf der Visitenkarte. Wer etwa den Ehrentitel „Honorarkonsul“ trägt, erweckt sofort den Eindruck von besonderen diplomatischen Gaben. Allerdings zeigt das Leben von Hans-Hermann Weyer, der als „schöner Konsul“ Geschichte machte, dass solche Titel manchmal auch erkauft wurden. Der 2023 verstorbene Titelhändler gab an, Hunderte Honorarkonsulate gegen Bezahlung vermittelt zuu haben.