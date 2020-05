Wenn man was klären muss, aber offiziell nicht miteinander reden darf, sind sogenannte Kennverhältnisse hilfreich. Diese liegen vor, wenn man private Telefonnummern seiner Gesprächspartner gespeichert hat und mal eben außerhalb des Protokolls anrufen kann. Und wenn man diese Personen gut kennt. Es lässt sich leichter verhandeln, wenn man schon mal zusammen eine Schlacht geschlagen hat. Und dabei fair miteinander umgegangen ist. Genau das trifft auf die drei zu, die das Bundesverfassungsgericht in seinem historischen Urteil zu den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) in die Pflicht genommen hat. Die Richter haben verfügt, dass Bundesregierung und Bundestag bei der EZB darauf hinwirken sollen, die Anleihenkäufe transparenter zu begründen. Damit müssen sich Angela Merkel (Bundeskanzlerin) und Wolfgang Schäuble (Bundestagspräsident) mit Christine Lagarde (Präsidentin der Europäischen Zentralbank) ins Benehmen setzen. Drei erfahrene Politiker, die sich gut kennen und befreundet sind - präziser gesagt, die Französin mit den Deutschen.

Schäuble schätzt Lagarde als eloquente, kompetente Frau. Er schickt ihr Blumen zum Geburtstag. Sie schickt ihm Klassik-CDs und Honig aus ihrem Bienenstock. Merkel schätzt Lagarde für die loyale Zusammenarbeit. Und wohl auch dafür, dass die Französin immer auch offen für Gleichberechtigung eingetreten ist, auch, als sie selbst sich das noch nicht erlaubte. Merkel hat Lagarde privat im Kanzleramt empfangen, unter vier Augen.

Die drei befreundeten Politiker sollen den Euro retten

Man weiß nicht, ob es den Richtern bewusst war, dass diese drei freundschaftlich verbundenen Politiker beziehungsweise Ex-Politiker keine geringere Aufgabe zu erledigen haben, als den Euro und die europäische Rechtsgemeinschaft zu retten. Man wird genau hinschauen, wie sie das machen. Ob ihre Freundschaft die eine Sache ist. Und ob Rollen und Regeln, die sie beruflich zu erfüllen haben, die andere Sache sind. Im konkreten Fall der Erfüllung des Richterspruchs aus Karlsruhe heißt das: Schäuble kann nicht einfach seiner privaten Freundin Lagarde einen Brief schreiben und "chère Christine" in freundlichen Worten darum bitten, die vertraulichen Prüfberichte ins Netz zu stellen. Die Richter könnten die Papiere lesen - und fertig. Auch Merkel darf das nicht. Sie müssen andere Wege finden. Solche, bei denen die politische Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank eingehalten wird, insbesondere Artikel 130 der Europäischen Verträge. Danach darf die Zentralbank keine Empfehlungen oder Weisungen nationaler Regierungen entgegennehmen. Also: nichts schreiben. Und in der Dienstzeit auch nicht anrufen.

Was aber geht, ist über die Bande zu spielen. So wie damals, als Griechenland gerettet werden sollte und der Euro gleich mit. Damals war Lagarde französische Finanzministerin, Schäuble der deutsche Ressortchef. Merkel sowieso Kanzlerin. Man stritt heftig über Griechenland. Und war durchaus nicht einer Meinung. Wäre es nach Schäuble gegangen, würde Griechenland schon länger mit einer eigenen Währung zahlen. Lagarde, sie war 2011 dann schon aufgestiegen zur Chefin des Internationalen Währungsfonds, war damals dafür, Athen im Euro zu belassen. Wie übrigens auch Merkel. Es war sozusagen ein klassisches Dreiecksverhältnis. Mal stand Lagarde in Krisenzeiten neben Schäuble. Mal neben Merkel. Aber nie standen die Deutschen gegen die Französin. Man kritisierte sich, hatte aber Verständnis für die andere Seite.

Dieses deutsch-französische Vertrauen kann helfen, die heikle Aufgabe der deutschen Verfassungsrichter abzuarbeiten. Merkel und Schäuble sollen Lagarde dazu bewegen offenzulegen, wie die Zentralbank prüft, ob es angemessen ist, in großem Stil italienische Staatsanleihen zu kaufen, wenn die Geldschwemme dafür sorgt, dass in Deutschland die Immobilienpreise steigen. Man darf davon ausgehen, dass Paris auf der anderen Seite dagegen hält, genau das nicht zu tun: Es darf keinen Präzedenzfall geben, der die Unabhängigkeit der Zentralbank beschädigt. Zu lösen ist der Streit nur mit einem deutsch-französischen Kompromiss. Von der Art, wie sie Merkel, Schäuble und Lagarde in der Schuldenkrise ausgehandelt haben. Berlin und Paris müssen sich ins Benehmen setzen. Die informellen Gespräche dazu haben schon begonnen.