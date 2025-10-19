Gleich drei neue Bücher beleuchten das Leben des ersten Kanzlers der Bundesrepublik – und sie ergänzen einander wegen unterschiedlicher Schwerpunkte auf ideale Weise. Konrad Adenauer wies den Deutschen den Weg nach Westen.

Mit der viel beschworenen Beschleunigung unserer Lebenswelt ist es so eine Sache, ebenso mit der oft betonten besonderen Krisenhaftigkeit unserer Gegenwart. Solche Zeitdiagnosen sind schnell zur Hand, erweisen sich bei genauerer Betrachtung jedoch meist als wenig haltbar, insbesondere dann, wenn man sie in einem größeren historischen Zusammenhang verortet. Was ihrer Überstrapazierung im öffentlichen Diskurs freilich keinen Abbruch tut.