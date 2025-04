Die in Rom versammelten Kardinäle der katholischen Kirche haben sich auf einen Starttermin für das Konklave geeinigt. Die Versammlung, bei der ein neuer Papst gewählt wird, soll am 7. Mai beginnen. Das gab Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag bekannt. Auf den Termin einigten sich die Kardinäle an diesem Montag. Sie trafen sich zur bereits fünften sogenannten Generalkongregation seit Papst Franziskus’ Tod am Ostermontag.