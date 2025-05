Wo die Kardinäle nun leben

Zwei Orte sind für das Konklave von besonderer Bedeutung: die Sixtinischen Kapelle, wo die Kardinäle wählen, und das vatikanische Gästehaus Santa Marta, wo sie währenddessen untergebracht sind. In diesem werden sie komplett von der Außenwelt abgeschirmt: Alle elektronischen Geräte, alle Handys müssen abgegeben werden, Fenster werden versiegelt und Fensterläden verschlossen. Fernseher oder Zeitungen sind ebenfalls verboten. Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen hatten die Kardinäle Zeit, ihr Zimmer in Santa Marta zu beziehen. Aktuell verbringen sie dort ihre Mittagspause, bevor sie am Nachmittag in die Sixtinische Kapelle ziehen.



Nach den Konklaven von 2005 und 2013 ist es nun das dritte Mal, dass die Papst-Wähler in Santa Marta unterkommen. Davor, zuletzt 1978, übernachteten die Kardinäle im Apostolischen Palast. Früher wurden dafür sogar Schlafzellen in der Sixtinischen Kapelle und den angrenzenden Räumen eingerichtet. Papst Johannes Paul II. ließ die fünfstöckige Domus Sanctae Marthae, so der offizielle Name, von 1992 bis 1996 bauen. In Zeiten, in denen kein Konklave abgehalten wird, dient das unscheinbare Gebäude, das auch von außerhalb des Kirchenstaates zu sehen ist, als Unterkunft für Gäste des Papstes und der Römischen Kurie.