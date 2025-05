So läuft das Konklave ab

Wer wählt?

133 Kardinäle aus aller Welt, die unter 80 Jahre alt sind.



Wann wird gewählt?

Es gibt jeweils vormittags und nachmittags zwei Wahlgänge. Wer mindestens zwei Drittel der Stimmen bekommt, ist der neue Papst. Es wird so lange gewählt, bis einer die erforderliche Mehrheit hat.



Wie wird gewählt?

Die Kardinäle schreiben ihren Wunschkandidaten auf Stimmzettel, möglichst so, dass ihre Schrift nicht zuzuordnen ist. Nach der Auszählung durch drei Wahlhelfer werden die Zettel auf eine Schnur gefädelt und im Ofen in der Sixtinischen Kapelle verbrannt.



Wie funktioniert das mit dem Rauch?

Steigt schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle, wurde kein Papst gefunden. Bei weißem Rauch heißt es: „Habemus Papam“. Die Rauchzeichen sind dabei eingetaktet: Vormittags nach 10.30 und 12 Uhr könnte Rauch aufsteigen. Am Abend könnte es gegen 17.30 und 19 Uhr qualmen. Diese Zeiten gelten ab Donnerstag. Am Mittwoch wird es einen ersten Wahlgang und Rauch etwa um 19 Uhr geben. Wer die Farbe des Rauchs nicht erkennt: Bei erfolgreicher Wahl läuten auch die Glocken des Petersdoms. Die Farbgebung des Rauchs wird zur besseren Unterscheidbarkeit inzwischen übrigens mit chemischen Zusätzen unterstützt.



Wie lange dauert die Wahl?

Das weiß niemand. Aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts dauerten die Wahlen nie länger als vier Tage. Jorge Mario Bergoglio wurde am zweiten Wahltag nach fünf Wahlgängen gewählt. Wenn nach drei Wahltagen noch kein Kandidat die Mehrheit hat, folgt eine Pause: Die Kardinäle müssen reflektieren und beten, aber höchstens einen Tag.



Was passiert, wenn der neue Papst gefunden ist?

Etwa 45 Minuten nach dem weißen Rauch folgen auf dem Balkon des Petersdoms die Worte „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“ („Ich verkünde euch große Freude: Wir haben einen Papst!“) von Kardinal Dominique Mamberti, er ist der ranghöchste Kardinaldiakon. Menschen mit großem Latinum haben nun einen Vorteil: Denn der Name des Gewählten wird auch auf Latein verkündet. Der neue Papst tritt dann auf den Balkon, hält eine Ansprache und erteilt den ersten Segen als Bischof von Rom („Urbi et Orbi“).