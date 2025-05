Das Konklave beginnt

Jetzt wird es ernst: Die Kardinäle ziehen sich ins Konklave zurück. Dieses findet in der Sixtinischen Kapelle neben dem Petersdom statt. In die Kapelle ziehen die 133 Papstwähler in einer Prozession ein, währenddessen singt ein Chor den Hymnus „Veni Creator Spiritus“ (Komm, Schöpfergeist) und die Heiligenlitanei.



Sie haben sich in der Paulinischen Kapelle im Apostolische Palast versammelt, von dort gehen sie den kurzen Weg hinüber zur Sixtinischen Kapelle. Dort angekommen nimmt Pietro Parolin, der bisherige Kardinalstaatssekretär, der das Konklave leitet, jedem Kardinal einen Eid ab. Schließlich müssen mit dem Ruf „Extra omnes“ (alle hinaus) alle, die nicht wahlberechtigt sind, die Sixtinische Kapelle verlassen. Die Türen werden geschlossen.