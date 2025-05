So geht es heute weiter

Für diesen Donnerstag sind bis zu vier Wahlgänge vorgesehen. Die Nacht verbringen die Kardinäle im Gästehaus Santa Marta. Um etwa 7:45 Uhr geht es die wenigen Schritte zurück zum Apostolischen Palast. Dort steht um 8:15 Uhr eine Messe in der Paulinischen Kapelle an, bevor um 9:15 Uhr in der Sixtinischen Kapelle der erste Wahlgang des Tages läuft. Danach ist ein weiterer Wahlgang angesetzt. Rauch könnte um 10:30 Uhr und nach 12 Uhr aufsteigen. Nach einer Mittagspause mit möglichem Nickerchen für die 133 Kardinäle geht es am Nachmittag in eine neue Runde mit wieder zwei Wahlgängen – wenn bis dahin noch kein neuer Papst gefunden wurde. Auf den Schornstein zu blicken lohnt sich dann wieder nach 17:30 Uhr und gegen 19 Uhr. Rauchsignale soll es je nach Wahlverlauf aber höchstens zwei Mal geben.