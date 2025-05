In der Kapelle sind die Kardinäle nun unter sich, das Tor ist geschlossen. Diego Giovanni Ravelli, der päpstliche Zeremonienmeister, hat dies mit Wucht und somit gut hörbar getan. Nun ist das Konklave ein echtes Konklave.Das aus dem Lateinischen stammende Wort lässt sich übersetzen mit „Mit dem Schlüssel“. Denn die Kardinäle sitzen hinter verschlossenem Tor in der Sixtinischen Kapelle. Und dieser eine Schlüssel (es gibt von ihm nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals „Vatican News“ tatsächlich keine Kopie) ist nun der wichtigste im Kirchenstaat: Mit ihm lässt sich das Tor öffnen und schließen. Geschmiedet wurde er im Jahr 1870. Üblicherweise wird er in einem versiegelten Briefumschlag in einem speziell gesicherten Tresor mit Klimaanlage aufbewahrt – so soll das wertvolle Stück vor Rost geschützt werden.