Wieder nichts! Viel mehr als diese beiden Worte braucht es wohl nicht, um die jüngste Wachstumsprognose der fünf Wirtschaftsweisen auf den Punkt zu bringen. Denn das Fazit, das die Professorinnen und Professoren in ihrer jüngsten Lageeinschätzung für die Bundesregierung ziehen, ist eindeutig: Nach der längsten Stagnationsphase der Nachkriegsgeschichte wird der so sehnlich erwartete Konjunkturaufschwung auch in diesem Jahr weitgehend ausfallen – zum vierten Mal in Folge.