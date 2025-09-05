Es war ein Rekord. Acht Stunden und 44 Minuten lang hatte der demokratische Abgeordnete Hakeem Jeffries aus New York am 3. Juli im Repräsentantenhaus gesprochen. Am Stück. Der Minderheitsführer bekämpfte damit Donald Trumps „One Big Beautiful Bill“ – das Ausgabengesetz, das Steuervergünstigungen auf Kosten von Gesundheits- und Sozialprogrammen beinhaltet und die Staatsverschuldung erhöht. Jeffries verzögerte die Abstimmung zwar, aber am Ende hießen beide Kammern das Gesetz gut.
GewaltenteilungDrei Wochen bis zum Shutdown – bietet der Kongress Trump die Stirn?
- Dem US-Kongress bleiben nur drei Wochen, um sich auf eine Verlängerung des Übergangshaushalts zu einigen und einen Shutdown zu verhindern.
- Die Demokraten wollen ihre Zustimmung an Bedingungen knüpfen, darunter die Rücknahme von Medicaid-Kürzungen und Klauseln gegen präsidentielle Ausgabenentscheide.
- Das Weiße Haus plant laut US-Medien, sämtliche demokratischen Forderungen abzulehnen, was einen erneuten Shutdown wahrscheinlicher macht.
Der Kongress hat den US-Präsidenten bisher kaum gebremst. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern – trotz der Mehrheit der Republikaner.
Von Charlotte Walser, Washington
