Gewaltenteilung Drei Wochen bis zum Shutdown – bietet der Kongress Trump die Stirn? 5. September 2025, 7:20 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

„Hey, Kongress, Ihr arbeitet für uns“, heißt es dieser Tage auf dem Plakat bei einer Demonstration in Washington. (Foto: Elizabeth Frantz/Reuters)

Zusammenfassung Dem US-Kongress bleiben nur drei Wochen, um sich auf eine Verlängerung des Übergangshaushalts zu einigen und einen Shutdown zu verhindern.

Die Demokraten wollen ihre Zustimmung an Bedingungen knüpfen, darunter die Rücknahme von Medicaid-Kürzungen und Klauseln gegen präsidentielle Ausgabenentscheide.

Das Weiße Haus plant laut US-Medien, sämtliche demokratischen Forderungen abzulehnen, was einen erneuten Shutdown wahrscheinlicher macht.

Der Kongress hat den US-Präsidenten bisher kaum gebremst. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern – trotz der Mehrheit der Republikaner.

Von Charlotte Walser, Washington

