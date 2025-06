Die Demokratische Republik Kongo und Ruanda haben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Bei einer Zeremonie am Freitagabend in Washington unterschrieben die Außenminister das mit Hilfe der US-Regierung verhandelte Abkommen. Die Leiterin der UN-Mission im Kongo, Bintou Keita, begrüßte die Fortschritte zur Lösung des Konflikts, der Anfang des Jahres eskaliert war. Auch Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) äußerte sich positiv: „Die Unterzeichnung des neuen Friedensvertrags ist ein wichtiger Schritt in eine friedvollere Zukunft für die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, in Ruanda und für die gesamte Region.“