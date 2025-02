Als ein Treiber dieser Politik gilt der Parlamentsabgeordnete Pierre Kompany, 77. Er hat seine Wurzeln im Ostkongo, führte einst Studentenunruhen gegen Diktator Mobutu an, flüchtete vor ihm nach Belgien und wurde dort im Jahr 2018 als erster Mann mit kongolesischen Wurzeln in ein Bürgermeisteramt gewählt. Was sein Engagement für den Kongo nun besonders pikant macht: Er ist Vater des belgischen Fußballidols Vincent Kompany, derzeit Trainer des FC Bayern München.

Die Sponsorenverträge seien mit Blut befleckt, heißt es aus dem Kongo

„Visit Ruanda“ steht auf den Trikots der von Vincent Kompany trainierten Spieler, auch Paris Saint-Germain und Arsenal London habe ähnliche Sponsorenverträge mit der Regierung in Kigali geschlossen. Die kongolesische Regierung fordert die drei Klubs auf, diese Verträge zu kündigen, sie seien mit Blut befleckt. Mittlerweile wehren sich auch in allen drei Vereinen Fans dagegen, dass ihre Spieler für Tourismus in Ruanda werben. Und man kann nur erahnen, was Vincent Kompany von dem Schriftzug auf den Trikots seiner Spieler hält.

Sein Sohn sei ein sehr politischer Mensch, könne sich aber als Angestellter des FC Bayern nicht zu dem Sponsorenvertrag äußern, sagte Pierre Kompany in einem großen Interview mit der Brüsseler Zeitung De Morgen. Auch er selbst wolle die Verträge nicht bewerten, obwohl sie natürlich „unangenehm“ seien. Er verliert kein böses Wort über den Verein.

Umstrittene Bandenwerbung für Ruanda beim Spiel von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt in der Münchner Allianz-Arena am 23. Februar. (Foto: Ulrich Wagner/Imago)

Grundsätzlich hält Pierre Kompany die guten Beziehungen, die Europa aus wirtschaftlichen Gründen zu Ruanda unterhalte, für „eine schreckliche Dummheit“ – für Doppelmoral im Vergleich zu den harten Sanktionen gegen Russland und für eine Fortsetzung der Kolonialgeschichte. Die EU bringe nicht nur Waffen nach Ruanda, sondern lasse auch zu, dass Ruanda die Ressourcen des Kongo zum Wohle Europas plündere.

Die EU hat mit Ruanda ein Abkommen über Rohstoffgewinnung

Ruanda verkörperte aus europäischer Sicht einige Zeit lang das gute Afrika, als politisch und wirtschaftlich stabiles, berechenbares Land. Die EU zahlt aus ihrer Europäischen Friedensfazilität (EFF) viele Millionen dafür, dass die ruandische Armee in Mosambik gegen islamistische Rebellen kämpft. Im vergangenen Jahr schloss die EU ein Abkommen über die nachhaltige Gewinnung kritischer Rohstoffe. Die guten Beziehungen gehen so weit, dass in der EU sogar die Idee kursiert, europäische Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Das „Ruanda-Modell“ bestimmte auch die Migrationsdebatten in Deutschland.

Im Gefolge von Politik und Wirtschaft knüpfte auch der Sport vielfältige Bande nach Ruanda, und nicht nur der Fußball. In diesem Jahr soll eine Radweltmeisterschaft dort stattfinden. Doch nun steht alles infrage.

Mit überwältigender Mehrheit verurteilte das Europaparlament vor zwei Wochen in einer Resolution die Kriegsverbrechen, die von der Miliz M23 unter Beteiligung ruandischer Kräfte begangen worden seien. Die Abgeordneten forderten, die EU solle das Abkommen über die Gewinnung kritischer Rohstoffe mit Ruanda aussetzen. Denn Ziel des Feldzugs der Miliz sei es offensichtlich, kongolesische Bodenschätze unter ruandische Kontrolle zu bringen.

Die ruandische Regierung hat ihre Beziehungen zu Belgien abgebrochen

Die anderen EU-Institutionen machen jedoch keine Anstalten, dem Parlament zu folgen. Aus der Kommission hieß es, den Vertrag auszusetzen richte mehr Schaden als Nutzen an. Nur unter EU-Aufsicht sei ein nachhaltiger Abbau der Rohstoffe mit sicheren Arbeitsbedingungen und ohne Kinderarbeit gewährleistet.

Die 27 Außenministerinnen und Außenminister der EU sprachen am Montag unverbindlich darüber, das Rohstoffabkommen zu überprüfen. Sie forderten Friedensgespräche, konnten sich aber nicht darauf einigen, zumindest der US-Regierung zu folgen und Sanktionen gegen James Kabarebe zu verhängen – den Mann, der angeblich für den ruandischen Präsidenten Paul Kagame die Verbindungen zu den kongolesischen Rebellen pflegt. Der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel legte sein Veto ein und empfahl, Friedensgespräche abzuwarten. In Brüssel wurde geargwöhnt, Luxemburg wolle seine besonderen Geschäftsbeziehungen zu Ruanda nicht gefährden.

Belgiens neuer Außenminister Maxime Prévot hielt bei der Sitzung nach eigenen Angaben „ein flammendes Plädoyer“ für Sanktionen gegen Ruanda. Während die EU fest an der Seite der von Russland angegriffenen Ukraine stehe, sei sie in der Unterstützung des von Ruanda angegriffenen Kongo weniger entschlossen. Bleibe man bei dieser Haltung, könne das in ganz Afrika „völliges Unverständnis“ hervorrufen und eine antiwestliche Stimmung verstärken. Als Reaktion auf die belgische Haltung hat die ruandische Regierung ihre Beziehungen zu Belgien abgebrochen. Sie verzichtet auf viele Millionen Euro an Entwicklungshilfe aus Brüssel. Prevot erwiderte, er habe die Hilfe ohnehin streichen wollen.

Prevot gehört derselben Partei an wie der Abgeordnete Kompany. Sie heißt „Les Engagés“, steht in der Nachfolge der Christdemokraten im französischsprachigen Teil Belgiens und war einer der Gewinner der vergangenen Parlamentswahlen. Der Minister könne gut zuhören, sagt Pierre Kompany, der Mann im Hintergrund, in dessen Familie sich nun Weltpolitik spiegelt.