Trotz eines von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensabkommens gehen die Unruhen im Ostkongo weiter. Die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen rückten nach Angaben von Anwohnern am Mittwoch in die Stadt Uvira nahe der Grenze zu Burundi ein. Ob die M23 die Stadt unter ihre Kontrolle brachten, war zunächst unklar. Vergangene Woche hatten der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi und sein ruandischer Amtskollege Paul Kagame bei einem Treffen mit Trump ihre Unterstützung für das Friedensabkommen bekräftigt. Ruanda bestreitet, die M23 im Kongo zu unterstützen. Die USA und die UN sehen klare Beweise für eine ruandische Unterstützung der Rebellen.