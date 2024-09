In der Demokratischen Republik Kongo sind 37 Männer zum Tode verurteilt worden, weil sie im Mai an einem Putschversuch beteiligt gewesen sein sollen. Unter ihnen sind drei US-Amerikaner sowie je ein britischer, ein belgischer und ein kanadischer Staatsbürger. Ein Militärgericht in der Hauptstadt Kinshasa befand sie der Verschwörung, des Terrorismus und anderer Anklagepunkte für schuldig. Vierzehn weitere Angeklagte wurden freigesprochen.