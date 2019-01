14. Januar 2019, 19:03 Uhr Afrika Fast ein kleines Wunder

Der Kongo war vieles, nur demokratisch war er nie. Jetzt gab es Wahlen und einen Machtwechsel. Nur: Ist Joseph Kabila wirklich Vergangenheit, oder ist das alles nur Teil der Inszenierung?

Von Bernd Dörries

Vor der Parteizentrale der UDPS in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo herrscht eine Atmosphäre, die sich als Aufbruchsstimmung zusammenfassen lässt. Sonntagmorgen, auf einer Bühne spielt eine Band, an einem kleinen Stand werden die ersten Biere verkauft. Daneben macht sich eine Putztruppe daran, die Kanäle und Wiesen um die Zentrale vom Plastikmüll zu befreien. Sie fischen riesige Mengen an Flaschen und Verpackungen mit langen Baumzweigen heraus, werfen sie auf einen Haufen, zünden sie an.

Seit Donnerstag feiern die Anhänger vor ...