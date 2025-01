Demonstranten haben in der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der kenianischen Regierung und der kongolesischen Polizei afrikanische Botschaften angegriffen. Betroffen seien die Botschaftsgebäude von Kenia, Südafrika und Uganda in der Hauptstadt Kinshasa, sagte der kenianische Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten Korir Sing'oei. Auch Botschaftspersonal sei demnach angegriffen worden.

Der kongolesische Polizeibeamte Felix Mwisa sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Botschaft Ruandas sei ebenfalls angegriffen und geplündert worden. Nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stftung, deren Büros sich im gleichen Gebäude befinden, wurden auch Fahrzeuge der deutschen Stiftung in Brand gesetzt. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Zudem wurden am Dienstag die Botschaften von Frankreich, Belgien und der Niederlande angegriffen, wie die jeweiligen Regierungen bestätigten.

Die gewaltsamen Proteste seien durch den aktuellen Angriff der Rebellengruppe M23 auf die Stadt Goma im Osten des Landes ausgelöst worden, so Sing'oei. Die Übergriffe auf die Botschaften seien „ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht, und wir verurteilen sie auf das Schärfste“, sagte der Minister.

Experten fürchten einen regionalen Krieg

In der Provinzhauptstadt Goma kontrollieren die Rebellen einem Regierungsbeamten zufolge nun Teile des Flughafens. Die M23-Miliz habe außerdem alle strategischen Punkte der Stadt besetzt, sagte der Minister für ländliche Entwicklung und Parlamentsabgeordnete für Goma, Muhindo Nzangi Butondo, in einem Interview mit dem lokalen Radiosender Top Congo. Nähere Angaben machte Butondo nicht.

Zahlreiche Rebellen der M23 seien am Dienstagnachmittag in den Straßen Gomas präsent, Soldaten hingegen nicht länger zu sehen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Miliz seien in Goma zum Stillstand gekommen.

Der Sprecher der M23, Willy Ngoma, sagte, die Stadt sei mittlerweile vollständig in den Händen der Rebellengruppe. Von Regierungsseite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Die M23-Miliz wird laut den UN von Ruanda unterstützt, auch bei ihrem Vormarsch auf Goma sollen ruandische Soldaten beteiligt sein.

Die Rebellen behaupten, die im Kongo lebenden Angehörigen der Tutsi-Volksgruppe zu schützen. Die kongolesische Regierung wirft Ruanda hingegen unter anderem vor, illegal Coltan, das für die Elektroindustrie wichtig ist, aus dem Kongo einzuführen, um es von dort auf den Weltmarkt zu bringen.

Nach Einschätzung von Experten droht ein großer Krieg in der Region. Sie kritisieren insbesondere die Beteiligung Ruandas. „Das Risiko, dass die Situation in einen regionalen Konflikt eskaliert, ist real“, schreiben Analysten des Thinktanks International Crisis Group. „Bleiben die Kämpfe unkontrolliert, könnten sie sich in der gesamten Region der Großen Seen ausbreiten und an die Schrecken der späten 1990er und frühen 2000er Jahre erinnern, als Millionen Menschen in einem länderübergreifenden Krieg im Kongo starben.“