Der Belgier Etienne Davignon kann mit seinen 92 Jahren auf mehr als nur ein Leben zurückblicken. Er hatte drei davon. „Souvenirs de trois vies“, Erinnerungen an drei Leben, nannte er seine Autobiografie.
Belgien und KongoDer Mord an Lumumba könnte endlich gesühnt werden
Der Staat Belgien hat mitgeholfen, den kongolesischen Freiheitskämpfer aus dem Weg zu räumen. Mehr als 60 Jahre später soll ein hochrangiger Repräsentant des Landes vor Gericht dafür geradestehen.
Von Josef Kelnberger und Paul Munzinger, Brüssel/Kapstadt
