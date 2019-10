Barcelona (dpa) - In Barcelona und anderen Städten der spanischen Krisenregion Katalonien haben am Abend wieder Tausende Demonstranten gegen die harten Gerichtsurteile für neun Separatistenführer protestiert. In Barcelona kam es - wie bereits am Montag - zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die teils vermummten Demonstranten bewarfen die Einsatzkräfte mit verschiedenen Gegenständen und Farbbeuteln und beschimpften sie. Die Polizei versuchte mit Schlagstöcken, die Situation unter Kontrolle zu halten. Zuvor hatten Aktivisten bereits mehrere Straßen in Katalonien blockiert.