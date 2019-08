Stuttgart/Kabul (dpa/lsw) - Baden-Württemberg hat drei Männer nach Afghanistan abgeschoben. Es handele sich dabei um zwei Straftäter und einen Mann, der seine Identität nicht preisgegeben habe, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart am Mittwoch. Das Flugzeug war kurz zuvor in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet. Beamte am Flughafen teilten mit, es seien 31 abgeschobene Afghanen an Bord gewesen. Es war die 27. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Bei den bisherigen 26 Abschiebungen hatten Bund und Länder 645 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.