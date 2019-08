Berlin/München (dpa) - Bei der Frage einer deutschen Beteiligung am Militäreinsatz im Persischen Golf wünscht sich CSU-Chef Markus Söder ein abgestimmtes Vorgehen unter den europäischen Mitgliedsstaaten. "Ich rate dringend zu einer deutschen Initiative auf europäischer Ebene, um das Thema grundlegend zu bereden und zu klären", sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ARD-Sommerinterview in Berlin. Er habe zwar grundsätzlich Verständnis dafür, dass die Bundesregierung zurückhaltend auf die Bitte von US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung in der Straße von Hormus reagiert habe. "Aber wir müssen schon mal grundlegend überlegen, wie das weitergeht."