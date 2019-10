Düsseldorf (dpa/lnw) - Die angekündigte türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen treibt die Kurden in Nordrhein-Westfalen auf die Straße. Bereits in den vergangenen Tagen habe es mehrere friedliche Demonstrationen mit insgesamt mehr als 2000 Teilnehmern gegeben, teilte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dabei seien lediglich vereinzelt verbotene Symbole gezeigt worden.

Für Donnerstagabend seien weitere Versammlungen mit insgesamt bis zu 3000 erwarteten Teilnehmern angemeldet. Größere Kundgebungen seien außerdem am Samstag in Köln (1500 erwartete Teilnehmer) und am Sonntag in Düsseldorf (300) angemeldet.

Sollte es zu gewalttätigen Protesten kommen, werde die Polizei einschreiten, hieß es. Außerdem sei die Polizei landesweit per Erlass bereits am Montag aufgefordert worden, sich auf die Situation etwa durch Gefährderansprachen vorzubereiten.

Die Polizei schließe nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres auch Angriffe auf türkische Einrichtungen nicht aus. Staatsschutz und Verfassungsschutz führten daher verstärkt Aufklärungsmaßnahmen durch.