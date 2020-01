Berlin (dpa/bb) - Trotz der Eskalation im Nahen Osten sieht die Berliner Polizei keine akuten Bedrohungsszenarien in der deutschen Hauptstadt. "Wir prüfen, inwieweit internationale Ereignisse mögliche Auswirkungen in Berlin haben. Aber angesichts der ohnehin schon hohen abstrakten Gefährdungslage gibt es keine Erkenntnisse, dass die Gefährdung sich erhöht hat", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Zum Schutz für US-Einrichtungen oder jüdische Institutionen wollte die Polizei wie üblich nichts Konkretes sagen. "Wir passen die Maßnahmen gegebenenfalls an, aber wie weit das geschieht, dazu äußern wir uns nicht."

Auch das Bundeskriminalamt (BKA) sah bislang nach der iranischen Rache-Drohung für die Tötung von General Ghassem Soleimani keine akut erhöhte Gefährdung von US-Einrichtungen in Deutschland. Angesichts der Lage im Nahen Osten waren in den vergangenen Tagen Sicherheitsmaßnahmen für manche amerikanische und israelische Einrichtungen in Deutschland verstärkt worden.

Die USA hatten den General der iranischen Al-Kuds-Brigaden in der Nacht zum Freitag im Irak mit einem gezielten Luftangriff getötet. Teheran drohte anschließend mit Vergeltung.