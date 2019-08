Berlin/Ravensburg (dpa/lsw) - Mit einer Petition an den Bundestag bittet ein Mann aus dem Kreis Ravensburg um Hilfe für seinen in Syrien inhaftierten Sohn. Seit 2017 sitze der 37-Jährige als mutmaßlicher IS-Kämpfer in einem Militärgefängnis, sagte Werner P. am Mittwoch der dpa. Sein Sohn sei jedoch nicht an Gräueltaten beteiligt und nie in einer kämpferischen Einheit gewesen, schreibt P. in seiner Petition an den Bundestag. Zuerst hatte der SWR über den Fall berichtet. Ein Bundestagssprecher wollte sich nicht dazu äußern, da es keine öffentliche Petition sei.