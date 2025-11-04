Jedes fünfte Kind ist 2024 in einem Konfliktgebiet aufgewachsen. Einer Analyse der Hilfsorganisation „Save the Children“ zufolge waren es etwa 520 Millionen Kinder, und damit 47 Millionen mehr als 2023 und so viele wie noch nie seit der erstmaligen Ermittlung der Zahlen im Jahr 2005. Zugleich wurden im vergangenen Jahr 41 763 Verbrechen an Kindern in bewaffneten Konflikten dokumentiert, das sind 30 Prozent mehr als 2023 und ebenso ein Rekordwert. Mehr als die Hälfte dieser Verbrechen sei in nur vier Konfliktregionen begangen worden: In den besetzten palästinensischen Gebieten, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria und Somalia. 2024 seien 61 Konflikte zwischen Staaten gezählt worden. Die Organisation stützt sich unter anderem auf Daten des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio sowie Berichte der Vereinten Nationen. Ihr Geschäftsführer Florian Westphal fordert, den Schutz von Kindern zum „zentrale Ziel von Sicherheitspolitik“ zu machen.