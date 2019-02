28. Februar 2019, 18:37 Uhr Konflikt um Kaschmir Friedensgeste aus Islamabad

In Sorge um den Frieden: In Pakistans Hauptstadt Islamabad demonstrierten Aktivisten dafür, den Konflikt mit Indien nicht esaklieren zu lassen.

Pakistan kündigt die Freilassung eines indischen Piloten an, Delhi reagiert zurückhaltend.

Von Paul-Anton Krüger

Pakistans Premierminister Imran Khan hat angekündigt, als "Friedensgeste" gegenüber Indien an diesem Freitag einen gefangen genommenen Kampfjet-Piloten freizulassen. Dies sei ein erster Schritt zu offenen Verhandlungen, sagte er am Donnerstag in einer Rede vor der Nationalversammlung in Islamabad. Pakistan sei um Deeskalation bemüht und müsse mit Indien "in Frieden leben". Pakistanische Kampfjets hatten am Mittwoch mindestens eine indische Maschine abgeschossen. Sie war in pakistanisch kontrollierten Luftraum eingedrungen über der zwischen beiden Ländern umstrittenen Region Kaschmir. Der Pilot, Abhinandan Varthaman, wurde gefangen genommen.

Es ist unklar, ob Khans Angebot ausreichen wird, um den Konflikt zu entschärfen nach dem schwersten militärischen Schlagabtausch der beiden Atommächte seit der Kargil-Krise im Jahr 1999. Der indische Premier Narendra Modi steht wenige Wochen vor der Parlamentswahl unter großem Druck nationalistischer Kräfte, die einen Teil seiner Basis ausmachen. In einer Rede am Donnerstag sprach er mit Blick auf Pakistan von einem "Feind, der Indien destabilisieren" wolle und rief seine Landsleute zu Standhaftigkeit auf.

Die indischen Streitkräfte begrüßten bei einer Pressekonferenz die angekündigte Freilassung des Piloten. Dies entspreche den Bestimmungen der Genfer Konvention, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Indien sei aber bereit, auf weitere Provokationen Pakistans zu reagieren, betonte Surendra Singh Mahal, ein Generalmajor der Armee. Das Militär war am Tag zuvor in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden.

Am Donnerstag kam es in Kaschmir entlang der Grenzlinie zwischen den von Indien und Pakistan kontrollierten Gebieten zu mindestens drei Artilleriegefechten. Nach Angaben der pakistanischen Armee wurden dabei vier Zivilisten getötet. Die indischen Streitkräfte beschuldigten Pakistan, jeweils zuerst gefeuert zu haben. Pakistan hatte Diplomaten bei den UN informiert, dass Islamabad mit einem weiteren Militärschlag Indiens rechne. Geheimdienste registrierten die Verlegung von Kampf- und Tankflugzeugen in Indien.

Pakistans Premier Khan bot ein Telefonat mit Modi an, Indien verlangt aber von Pakistan, zuvor "überprüfbare Schritte" gegen terroristische Gruppen einzuleiten. Das Außenministerium in Delhi übergab nach eigenen Angaben ein Dossier an Pakistan, in dem es Lager der Terrororganisation Jaish-e Mohammed im Nachbarland identifiziert. Die jüngste Eskalation war ausgelöste worden von einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi der indischen Sicherheitskräfte in Kaschmir, bei dem Mitte Februar mehr als 40 Soldaten getötet wurden. Jaish-e Mohammed hatte sich zu dem Attentat bekannt; Indien wirft Pakistan vor, der Organisation Zuflucht zu gewähren, Pakistan bestreitet das vehement.

Russland, die USA und Saudi-Arabien bemühen sich, zu vermitteln

International wurden die Vermittlungsbemühungen verstärkt. US-Außenminister Mike Pompeo telefonierte mit seinen Kollegen in Islamabad und Delhi und forderte sie auf, alles zu unterlassen, was die Situation verschärfe und das Risiko weiter erhöhe. Präsident Donald Trump sagte, er erwarte "einigermaßen brauchbare Nachrichten" in dem Konflikt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow bot an, Verhandlungen zwischen Pakistan und Indien auszurichten. Saudi-Arabiens Staatsminister für Äußere Angelegenheiten, Adel al-Jubeir, wurde in Islamabad erwartet; er soll eine Nachricht von Kronprinz Mohammed bin Salman überbringen, der jüngst Pakistan und Indien besucht hatte.

Wegen der zeitweisen Sperrung des Luftraums über Pakistan fielen etliche Flüge in Asien aus, ebenso wie etwa 30 Verbindungen nach Europa und Nordamerika. Tausende europäische Urlauber saßen am internationalen Flughafen von Bangkok fest, unter ihnen auch deutsche Touristen. Betroffen waren nach Angaben der Fluggesellschaft Thai Airways etwa 5000 Passagiere.