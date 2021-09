Unter Vermittlung des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Lajčák haben Serbien und Kosovo vereinbart, den Streit um Autokennzeichen zu entschärfen. Beide Seiten sollen "gleichzeitig" am Samstag ihre Spezialeinheiten aus dem Norden Kosovos abziehen und Straßensperren abbauen; danach sollen Nato-Soldaten zwei Wochen für Sicherheit sorgen. Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was Belgrad nicht akzeptiert. Die Lage war eskaliert, nachdem Kosovo per Verordnung verlangt hatte, dass serbische Autofahrer ein temporär gültiges einheimisches Kennzeichen anbringen müssen. Eine ähnliche Vorgabe gilt für Kosovaren in Serbien. Zuletzt hatte Belgrad Militärflugzeuge über dem Gebiet aufsteigen lassen. Eine Arbeitsgruppe unter Lajčáks Leitung soll bis Ende April eine Lösung für die KfZ-Kennzeichen finden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die gerade die Region besucht, forderte beide Seiten auf, den Dialog fortzusetzen.