18. Juni 2019, 00:42 Uhr Konflikt mit Iran USA schicken mehr Truppen in Nahen Osten

1000 US-Soldaten würden zu "Verteidigungszwecken" in die Region entsandt, heißt es aus Washington.

Die USA wollen wegen der Spannungen mit dem Iran 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Grund sei das "feindselige Verhalten" der iranischen Kräfte, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Sie würden zu "Verteidigungszwecken" in die Region entsandt, sagte US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in Washington.

Der Iran hatte ebenfalls am Montag angekündigt, sich nicht mehr an zentrale Auflagen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen halten zu wollen. Teheran werde Uran künftig wieder so hoch anreichern, wie es der Bedarf des Landes erfordere, und zwar bis zu 20 Prozent, sagte ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Zudem werde man binnen zehn Tagen den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten.

US-Präsident Donald Trump war bereits vor mehr als einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen; die USA mahnten den Iran jedoch zu dessen Einhaltung. Die Ankündigung des Irans nannte eine Sprecherin des Außenministeriums "Erpressung".