Detailansicht öffnen Theoretisch gibt es eine Chance, beim Streit um das Atomabkommen voranzukommen: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Irans Präsident Hassan Rohani nach ihrem Treffen bei der UN-Vollversammlung. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

- Die ganze Sache ist, das wissen die Iraner, auch eine Frage des Marketings. Und so sickert an diesem sonnigen Tag, noch bevor der iranische Präsident Hassan Rohani vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen ans Rednerpult tritt, jenes Wörtchen durch, auf das ja alle warten: "Hope", Hoffnung. Das soll als Akronym stehen für "Hormuz Strait Peace Endeavour", zu Deutsch "Friedensinitiative für die Straße von Hormus". Hoffnung verpackt als Sprachspiel - das passt zu einer Lage, die ernst ist, in der aber nicht klar ist, ob alle Beteiligten sie ausreichend ernst nehmen.

US-Präsident Donald Trump jedenfalls ist, um es vorsichtig zu sagen, abgelenkt. Sein erster Tweet des Tages gilt natürlich nicht Iran, sondern den Versuchen der Demokraten, ihm per Impeachment gefährlich zu werden. "Kein Präsident in der Geschichte unseres Landes ist je so schlecht behandelt worden wie ich", jammert er. Eine "Hexenjagd" sei das. Trump steht unter Druck und auf seltsame Weise ist das im iranischen Drama, das sich während dieser UN-Generalversammlung entfaltet, eine Quelle der Hoffnung. Trump braucht dringend einen Erfolg. In seiner Welt heißt das: Bilder, die ihn als Dealmaker zeigen.

Sollte Rohani ohne Treffen mit Trump abreisen, wäre es eine "vertane Chance", sagt Macron

Theoretisch müsste es also eine Chance geben für Bewegung beim Versuch, Iraner und Amerikaner im Konflikt um das Atom-abkommen an einen Tisch zu bringen. In der Praxis haben sich dabei bisher aber alle, die es versucht haben, die Zähne ausgebissen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson - sie alle haben versucht, den Weg für eine Begegnung von Trump und Rohani zu ebnen. Das Problem liegt dabei nach Einschätzung der Europäer weniger auf Seiten des Amerikaners. Für ihn wäre ein Treffen mit dem Iraner ein Punktsieg im Nachrichtengeschäft und böte eine willkommene Abwechslung vom Ärger in Washington. Für Rohani sieht es anders aus. Eine ergebnislose Begegnung mit dem verhassten Amerikaner würde in Teheran als Niederlage gewertet, womöglich sogar als fatale. Rohani stellt deshalb Bedingungen und fordert, dass zunächst Sanktionen aufgehoben werden müssten.

Das werde "sicher nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen vorher vom Tisch genommen werden", hatte Merkel allerdings am Dienstag nach Gesprächen mit Trump und Rohani konstatiert. Sollte Rohani ohne ein Treffen mit Trump wieder abreisen, so sei dies eine "vertane Chance", warnte indes Macron.

Um die Chance doch noch zu nutzen, wird am Mittwoch - nachdem Macron, Merkel und der zu Hause unter ganz eigenem Druck stehende Brite Boris Johnson abgereist sind - nach einem Ausweg gesucht. Es geht darum, die Iraner ohne ausdrückliche Vorleistungen der USA an den Tisch zu bekommen. Die Europäer wissen dabei, was Rohani und seine Leute am dringendsten brauchen: die Aussicht, bald wieder Öl verkaufen zu können.

Ob es also doch noch eine Chance auf eine Begegnung von Trump mit Rohani am Rande der Generalversammlung gebe, wird der deutsche Außenminister Heiko Maas auf dem Weg zu einer Sitzung des "Gemeinsamen Komitees" der im Atomabkommen verbliebenen Staaten, also auch Irans, gefragt. "Wenn es der Fall wäre, wäre es gut, aber ich würde die Erwartungen nicht überstrapazieren", sagt Maas. Aber zumindest könnten "die wesentlichen Bedingungen" dafür geschaffen werden, dass der Dialog "endlich los geht, denn er ist überfällig". Komme es zu noch einem Zwischenfall wie dem Drohnenangriff auf saudische Ölanlagen, könne es sein, dass "eine militärische Konfrontation in Gang gesetzt wird, die niemand will".

Maas hatte am Dienstagabend zunächst mit dem saudischen Außen-Staatssekretär Adel al-Dschubair und dann mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gesprochen. Die iranische Politik der "Nadelstiche" werde man nicht länger akzeptieren, sagt Maas am Tag danach. Er verhehlt nicht, wie schwierig es für die Europäer geworden ist, an dem von Trump bekämpften Atomabkommen mit Iran festzuhalten, das auch von der Führung in Teheran faktisch Schritt für Schritt außer Kraft gesetzt wird. In der Nacht auf Dienstag hatten Frankreich, Großbritannien und Deutschland zwar in einer gemeinsamen Erklärung ein Bekenntnis zum Atomabkommen abgelegt, aber auch Iran überraschende deutlich für die Angriffe auf saudische Ölanlagen verantwortlich gemacht. Es gebe "keine andere plausible Erklärung", hieß es in dem Papier. Von Iran verlangten sie, in Verhandlungen über eine Folgevereinbarung einzutreten, in der es dann auch um regionalen Sicherheit und das iranische Raketenprogramm geht. Von Rohani wollen die Europäer nun gerne zumindest Andeutungen vernehmen, die in diese Richtung gehen. Seit Monaten höre man nun von allen Beteiligten, dass sie keinen Krieg wollten, fasst Außenminister Maas zusammen: Und wer keinen Krieg wolle, müsse eben "jetzt auch einen Beitrag dazu leisten". Rohani redet dann tatsächlich von einer "Koalition der Hoffnung", aber den größten Teil seiner Ansprache verwendet er darauf, Hoffnungen zerplatzen zu lassen und die USA anzuklagen. "Für meine Nation und meinen Staat möchte ich verkünden, dass unsere Antwort auf Verhandlungen unter Sanktionen negativ ist", sagt er. Iran werde sich "der Waffe von Armut, Druck und Sanktionen nie ergeben". Für Donald Trump, den er namentlich nicht erwähnt, hat Rohani noch eine Botschaft: "Erinnerungsfotos sind die letzte Station von Verhandlungen, nicht die erste."