Milorad Dodik müht sich weiterhin, in seinem politischen Alltag so viel Normalität wie möglich auszustrahlen. Am Montag etwa empfing er einen ehemaligen Kommandeur der israelischen Streitkräfte, Moshe Levy, und verlieh ihm, diesem „aufrichtigen Freund der Republika Srpska“, eine Ehrenmedaille. Dann pries er den gemeinsamen Einsatz für das „Recht auf Freiheit unserer beider Staaten“. Dodik bezeichnete also die Republika Srpska, deren Präsident er ist, fälschlich als Staat, dabei handelt es sich lediglich um eine von zwei sogenannten Entitäten, Landesteilen also, die gemeinsam den Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina bilden.