Frankreich, Großbritannien und Deutschland machen den Iran für die Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. Die drei Länder riefen den Iran am Montag in einer Erklärung zugleich auf, sich zu Verhandlungen über sein Atomprogramm bereit zu erklären. Es sei an der Zeit, dass der Iran langwierige Gespräche über sein Atomprogramm und Sicherheitsfragen in der Region akzeptiere, hieß es nach einem Treffen zwischen den Staatschefs Emmanuel Macron, Boris Johnson und Angela Merkel am Rande der UN-Vollversammlung.