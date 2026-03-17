Sie sind Nachbarn, stehen sich ideologisch nahe. Viele Menschen haben enge Bande zu Bewohnern auf der anderen Seite der Grenze. Und trotzdem hat sich zwischen Afghanistan und Pakistan ein Konflikt entzündet, der in einen „offenen Krieg“ gemündet ist, wie es die Regierung in Islamabad bereits im Februar genannt hat. Die pakistanische Luftwaffe fliegt Angriffe gegen Stellungen in Afghanistan.