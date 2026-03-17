Sie sind Nachbarn, stehen sich ideologisch nahe. Viele Menschen haben enge Bande zu Bewohnern auf der anderen Seite der Grenze. Und trotzdem hat sich zwischen Afghanistan und Pakistan ein Konflikt entzündet, der in einen „offenen Krieg“ gemündet ist, wie es die Regierung in Islamabad bereits im Februar genannt hat. Die pakistanische Luftwaffe fliegt Angriffe gegen Stellungen in Afghanistan.
Angriff auf KabulWarum der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan eskaliert
Lesezeit: 3 Min.
Bei Pakistans Attacken auf die afghanische Hauptstadt Kabul sterben laut Taliban 400 Menschen in einer Klinik. Doch die Berichte widersprechen sich. Und nur ein Land könnte den Konflikt jetzt wohl noch entschärfen.
Von Tobias Matern
Meinung
Hindukusch:Pakistans Sicherheitsapparat hielt die Taliban für seine Trumpfkarte – welch ein Fehler
Lesen Sie mehr zum Thema