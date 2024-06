Ukraine-Konferenz in der Schweiz

Bei dem Treffen herrscht große Einigkeit, einen Weg zum Ende des Krieges in der Ukraine zu finden. Noch ist aber nicht klar, wie es nun weitergeht – und wie Russland in den Friedensprozess eingebunden werden könnte.

Von Nicolas Freund, Nicolas Richter, Obbürgen/München

Die halbe Welt trifft sich in der Schweiz, am Flughafen Zürich parken die Regierungsmaschinen, die hellblaue aus Argentinien, die militärgraue aus Chile, die weiße mit der Bundesflagge und Kanzler Olaf Scholz an Bord. Hubschrauber der Schweizer Luftwaffe starten und landen pausenlos, um die frisch eingetroffenen Staats-, Regierungschefs und Minister zum Bürgenstock Resort zu fliegen, einer luxuriösen Hotelanlage hoch über dem Vierwaldstättersee bei Luzern.