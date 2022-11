Von Daniel Brössler, Scharm el-Scheich

Das geht schon mal gut los. Auf dem Bildschirm erscheinen Bilder direkt aus dem Klimaparadies. Windräder sind zu sehen und Solarzellen, dann treten Jennifer Morgan, Klima-Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, und Jochen Flasbarth, Klima-Staatssekretär des Entwicklungsministeriums, an die Mikros vor pastellfarbener Kulisse. Es gilt, den deutschen Pavillon zu eröffnen auf der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich. "Wir wollen einen Raum schaffen für Menschen aus der ganzen Welt", beginnt Morgan. "Das ist hier eine große Gemeinschaft, die zusammengekommen ist, um die Probleme dieser Welt anzugehen", ergänzt Flasbarth. Den Pavillon ziert auf Englisch der Slogan "Ambition in Solidarität". Dazu passend berichtet Flasbarth ganz frisch von einem Frühstück, das Bundeskanzler Olaf Scholz eben für die 20 durch den Klimawandel "verwundbarsten" Länder gegeben hat. Da hätten alle, erzählt Flasbarth, "begrüßt, dass Deutschland als Brückenbauer auftritt".

Brückenbauer und Klima-Champion - so möchte Deutschland in Scharm el-Scheich gesehen werden auf der ersten Klimakonferenz seit Antritt der Ampelkoalition. "Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für die Modernisierung unseres Landes und den Industriestandort Deutschland", steht im Koalitionsvertag. Der Kampf gegen den Klimawandel zieht sich durch das ganze Papier. Olaf Scholz ist Kanzler einer Koalition, die als Klimarettungskoalition angetreten ist, die einen Klimaminister hat und eine Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, aber ist Scholz auch ein Klimakanzler?

Tempo anziehen. Das steht jetzt in Ägypten auf des Kanzlers Stundenplan

Schon bei seiner Vorgängerin war das ja ein Titel, der mehr versprach, als sich Angela Merkel in 16 Jahren zu halten in der Lage gesehen hatte. Deutschland habe während ihrer Regierungszeit zwar "vieles gemacht", sagte Merkel 2021 während ihrer letzten Sommerpressekonferenz. Gemessen an dem Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten, sei "nicht ausreichend viel passiert". Das Tempo müsse angezogen werden, hinterließ Merkel.

Tempo anziehen. Das steht jetzt in Ägypten auf des Kanzlers Stundenplan. "Beschleunigung der Anpassung in Afrika", "Beschleunigung der industriellen Transition" - so lauten die Überschriften der hochrangigen "Side-Events", die Olaf Scholz am Dienstag im Konferenzzentrum, das eher eine Konferenzstadt ist, abklappert. "Nicht weniger, sondern mehr Tempo, mehr Ehrgeiz, mehr Zusammenarbeit beim Umstieg auf erneuerbare Energien lautet das Gebot unserer Zeit", sagt er am Montagabend in seiner Rede zur Gipfeleröffnung, die er ironischerweise erst mit dreieinhalbstündiger Verspätung beginnen kann. Vor Scholz sind gekrönte Häupter an der Reihe, viele Präsidenten und direkt vor ihm die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Mit ihr hat der Kanzler zuvor noch ein halbstündiges Kennenlerngespräch geführt, in dem es allerdings weniger um Klimaschutz gegangen sein soll als um Migration und die Energiekrise.

Was natürlich bezeichnend ist. So gut wie alles in der Kanzlerschaft des Olaf Scholz dreht sich um den russischen Angriffskrieg und seine Folgen. Wenn der Kanzler auf Reisen ist, geht es nebenbei jetzt fast immer auch darum, neue Energiequellen zu erschließen. Im Mai, in Dakar, konnte er vom Präsidentenpalast aus einen Tanker mit vier kugelförmigen Behältern für Flüssiggas (LNG) sehen. Der senegalesische Präsident Macky Sall warb leidenschaftlich für die Erschließung senegalesischen Gases. Europäische Kreditgeber dürften sich nicht länger "dogmatisch" weigern, in die Ausbeutung fossiler Energieträger in Afrika zu investieren. Das sei "eine Sache, die intensiv zu verfolgen" sinnvoll sei, versprach Scholz. Beim EU-Gipfel im Oktober machte Scholz dann tatsächlich Werbung dafür, neue Gasfelder zu erschließen "als Teil der Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens". Ausgerechnet.

Nach Scharm el-Scheich hat Scholz nun das Versprechen mitgebracht, bis zum Jahr 2025 die deutschen Haushaltsmittel für die internationale Klimafinanzierung von 5,3 Milliarden im Jahr 2021 bis 2025 auf sechs Milliarden Euro jährlich zu erhöhen. 170 Millionen Euro sollen als Anschubfinanzierung in einen Schutzschirm für die verwundbarsten Länder und in die "Klimarisikofinanzierung" fließen. Die Mittel für den Schutz der Regenwälder in Zentralafrika oder Südamerika soll um eine Milliarde Euro bis 2025 aufgestockt werden.

Der Klimaklub soll endlich Gestalt annehmen. Aber China macht nicht mit

Aber der Kanzler weiß, dass er auch um die Widersprüche nicht herumkommt, die nicht zur deutschen Selbstdarstellung als Klima-Champion passen. "Ja, Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine zwingt uns dazu, für kurze Zeit notgedrungen auch wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen", gibt er zu. Aber Deutschland stehe "fest zum Kohleausstieg". Die Zukunft gehöre "Windkraft, Solarenergie und grünem Wasserstoff". An seinem Versprechen, dass es keine Renaissance fossiler Energieträger geben werde, müsse Scholz sich jetzt messen lassen, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. Scholz müsste nun "den Weg frei machen für einen Prüfprozess, der genau dies sicherstellt".

In Scharm el-Scheich spricht Scholz aber erst einmal über das, was er ein "Dilemma" nennt. Viele Länder wollten voranschreiten zur klimaneutralen Industrieproduktion, hätten aber die Sorge, dass die Produktion abwandere in Länder "mit geringerem Ambitionsniveau", sagt er bei einer Gesprächsrunde, zu der er Experten und Regierungsvertreter eingeladen hat. Es geht um sein Lieblingsprojekt in der Klimapolitik, den "Klimaklub". Die Idee entwickelte er schon als Finanzminister, beim G-7-Gipfel in Elmau ließ er sie sich absegnen. Im Kern geht es darum, jene vor Dumping zu schützen, die das Klima schützen. Der Verein soll noch dieses Jahr starten. Alle seien eingeladen, sagt Scholz. Aber das ist natürlich Theorie. Der Industriegigant China hat bisher jedenfalls kein Interesse gezeigt an einer Klubmitgliedschaft. Das weiß niemand besser als Scholz. Er war ja gerade da.