Saudi-Arabien sieht die Konferenz in New York zum Nahost-Konflikt als Versuch, die Gewaltspirale zwischen Israel und Palästinensern zu beenden. Der Konflikt habe zum Tod Zehntausender unschuldiger Zivilisten geführt und „Hass unter den Völkern in der Region und weltweit angefacht“, teilte der saudische Außenminister Faisal bin Farhan vor dem Beginn mit. Die Konferenz soll konkrete Ergebnisse liefern, um einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel und einem palästinensischen Nachbarstaat näherzukommen. Frankreich will einen solchen nach Worten von Präsident Emmanuel Macron noch dieses Jahr anerkennen. Frankreich hält die Konferenz, die auf Ministerebene stattfindet, zusammen mit Saudi-Arabien ab. Erwartet werden unter anderem Reden von UN-Generalsekretär António Guterres und dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa. Saudi-Arabien ist eine Schutzmacht der Palästinenser und eine führende Stimme in der arabischen Welt. Israels Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt die Schaffung eines Palästinenserstaats ab und nimmt laut Berichten nicht teil. Auch die USA als der wichtigste Verbündete Israels boykottieren die Konferenz. Ohne die Teilnahme dieser beiden Staaten und auch wegen des anhaltenden Kriegs in Gaza, bei dem Israel die islamistische Hamas bekämpft, scheint ein Durchbruch ausgeschlossen.