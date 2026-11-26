Gestern im Bundestag musste sich Friedrich Merz beschimpfen lassen, er sei womöglich nicht der Kanzler der Deutschen. Das hat AfD-Chef Tino Chrupalla über ihn gesagt: Merz würde sich lieber um die Ukraine kümmern als um die Bundesrepublik. In Umfragen sehen die Bürger die Finanzhilfen für das angegriffene Land zunehmend skeptisch. Wie Merz diesen Vorwurf der AfD pariert, können Sie im Artikel meiner Kollegen Daniel Brössler und Henrike Roßbach nachlesen und im Video anschauen . Das Thema wird Merz auch heute beschäftigen. In Brüssel beginnt ein EU-Sondergipfel. Denn auch von der EU soll Kiew Geld bekommen, um sich zu verteidigen. Aber wie viel und welches Land muss wie viel davon stemmen? Wir werden Sie dazu auf dem Laufenden halten. Wenn Sie heute Nachrichten lesen, wird Ihnen außerdem dieses Thema begegnen: Das Erzbistum Köln muss wohl ein Schmerzensgeld in Rekordhöhe zahlen. Heute erwarten wir das Urteil in einem Missbrauchsprozess, das vermutlich die Entschädigungspraxis der katholischen Kirche verändern wird. Vorab können Sie schon in diesem Artikel meiner Kollegin Annette Zoch alles über den Fall lesen . Ich habe beim Lesen viel den Kopf geschüttelt. Die Computerfuzzis im Silicon Valley können vielleicht gut Gras rauchen, aber die Zukunft der künstlichen Intelligenz können sie nicht vorsehen. Das ist doch mal eine erfrischende Aussage. Sie stammt vom französischen Ökonomen Ludovic Subran, dem Chefökonomen der Allianz. Trotzdem denkt auch er, dass sich die Arbeitswelt ziemlich verändern wird. Im Interview mit Max Muth erklärt er, wie er sich das vorstellt . Gras geraucht haben die beiden beim Gespräch nicht, trotzdem ist es interessant geworden.

Was heute wichtig ist

Kompromissvorschlag aus der Union: Bleibt „Rente mit 63“ für Geringverdiener? Im Koalitionsstreit über die geplante Rentenreform haben Fachpolitiker der Union ein Kompromissangebot vorgelegt. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren könnte demnach „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Richter empfehlen: Meiste Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen lassen. Seit 2020 läuft gegen Israels Regierungschef ein Korruptionsprozess, in dem er alle Vorwürfe der Bestechlichkeit, Untreue und des Betrugs bestreitet. Jetzt haben die Richter der Staatsanwaltschaft nahegelegt, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Es gebe kaum Aussicht auf eine Verurteilung. Zum Nahost-Newsblog

Champions League: Der FC Bayern kassiert mit 1:2 in Lille erste Niederlage der Saison. Für die Mannschaft kam einfach zu viel zusammen: Innerhalb von drei Minuten gab sie eine 1:0-Führung aus der Hand und verlor ihre Partie in Nordfrankreich durch einen Doppelschlag in der 62. und 65. Minute noch mit 1:2 (1:0). Aleksandar Pavlovic erzielte ein slapstickhaftes Eigentor. Zum Artikel

Space-X darf eine Million Satelliten für Rechenzentren ins All schicken. Das Weltraumunternehmen von Elon Musk hat eine entsprechende Genehmigung der US-Regulierungsbehörde FCC erhalten. Das Projekt mit dem Namen „Starmind“ soll Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Zum KI-Newsblog

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Bundestags-Vizepräsidentin erwägt strengere Geräteregeln. Andrea Lindholz, Bundestags-Vizepräsidentin, will nicht mehr jeden Smartphone-Typ im Bundestag zulassen. Im Interview mit SZ Dossier schlägt sie Diensthandys mit eingeschränkten Funktionen für Abgeordnete vor. Auch wichtig: Der TÜV stellt eine freiwillige KI-Zertifizierung vor, zu deren ersten Pilotkunden die Polizei Baden-Württemberg gehört. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas Stabilität beginnt in Paris. Frankreichs Wirtschaft schrumpft, das Defizit wächst, das Parlament ist zerstritten. Vor der Präsidentenwahl 2027 wird die Stabilität in Paris zur Schicksalsfrage für Europa. Für Deutschland geht es um seine Exporte, Energieversorgung und die gemeinsame Sicherheit. Ein Machtwechsel könnte alles verändern. Zum Briefing