Wismar (dpa/mv) - Wismar in Blau-Gelb: Am Freitag ist auf dem historischen Marktplatz das nunmehr 20. Schwedenfest feierlich eröffnet worden. Damit erinnert die Hansestadt an die 155 Jahre währende Zugehörigkeit zu Schweden (1648-1803) in Folge des 30-jährigen Krieges. Die Veranstalter erwarten erneut etwa 100 000 Besucher, die sich laut Prognose aber auf wechselhaftes Wetter einstellen müssen.